Роспотребнадзор: Рязань на пороге эпидемии ОРВИ

СЕГОДНЯ 18:38 2018-12-24T18:38:47+03:00

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В Рязанской области заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями пока ниже эпидемического уровня. Показатели меньше пороговых: по области на 18%, в Рязани – на 2%. Грипп в области пока не регистрировали, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Специалисты напоминают, что грипп и ОРВИ передаются воздушно-капельным путем, через грязные руки или предметы. В качестве профилактики рязанцам рекомендуют, в том числе, добавить в рацион продукты с витамином С: настой шиповника, клюкву, бруснику, черную смородину, цитрусовые и другие, а также лук и чеснок.