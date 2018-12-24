Рязанский пенсионер заменял чай коноплей и хранил в сарае порох

СЕГОДНЯ 17:42 2018-12-24T17:52:12+03:00

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В Старожиловском районе 69-летнего местного жителя осудили за хранение наркотического и взрывчатого веществ. В доме у него нашли 81,3 грамма марихуаны, а в сарае – 1268 граммов пороха.

Пенсионер заявил, что коноплю нарвал у заброшенной фермы, а употреблять ее якобы собирался в виде отвара – вместо чая (чай он не пил «по состоянию здоровья»). Растения изъяли в высушенном и измельченном виде.

Пять банок пороха мужчина нашел аж в 90-х в доме, который в то время купил в Узбекистане. Переехав в Рязанскую область в 2001-м, находку он привез с собой. Полицейские нагрянули спустя 17 лет.

В результате сельчанин отделался штрафом – 12 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.