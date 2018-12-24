В Ульяновской области обнаружили мертвым дальнобойщика из Рязани

СЕГОДНЯ 17:32 2018-12-24T17:35:00+03:00

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В воскресенье, 23 декабря, в кабине грузового автомобиля припаркованного рядом с трассой в Цильнинском районе Ульяновской области было обнаружено тело мужчины. СКР по Ульяновской области сообщает, что погибший – житель Рязани 1962 года рождения. Известно, что он направлялся по маршруту Рязань – Буинск.

Что стало причиной гибели, определится в результате проверки, организованной следователи.

Ведомство сообщает, что признаков насильственной смерти на теле умершего не обнаружено. По предварительным данным, мужчина скончался из-за проблем с сердцем.