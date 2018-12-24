2018-12-24T17:22:27+03:00
Общество

В рязанской исправительной колонии №6 побывали общественники

Жалоб на нарушение прав человека гости не услышали
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Фото: Пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.
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Исправительную колонию №6 УФСИН России по Рязанской области посетили члены региональной комиссии по помилованию, Уполномоченный по правам человека в области, заместитель Рязанского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях и представители Общественной наблюдательной комиссии.

Делегация осмотрела карантинное отделение, запираемые помещения, отряды общих и строгих условий содержания. Кроме этого побывала в отряде осужденных с инвалидностью, осмотрела столовую, магазин и другие объекты, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

После осмотра делегация провела прием по личным вопросам. Жалоб на нарушение прав человека гости не услышали.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.

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