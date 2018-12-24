2018-12-24T17:06:42+03:00
Происшествия

На окраине Рязани задержали 26-летнего распространителя наркотиков

У молодого человека изъяли почти 200 граммов гашиша и марихуаны
Константин МОГИЛИН
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Фото: пресс-служба регионального УМВД.Фото: пресс-служба регионального УМВД.
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Рязанские полицейские задержали молодого человека, распространявшего гашиш и марихуану через закладки. Оперативники получили информацию, что 26-летний горожанин, известный им как обычный потребитель наркотиков, теперь причастен к их распространению. Парень подошел к делу основательно и даже снял для хранения запрещенных веществ квартиру.

- Утром оперативники задержали злоумышленника в районе Южного промышленного узла, куда он приехал для размещения криминального товара в тайники. При личном досмотре у него изъяли 25 свертков с наркотиками двух видов, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В съемной квартире полицейские нашили еще 75 свертков с веществами. Всего у молодого человека изъяли почти 200 граммов запрещенного товара.

Возбуждено уголовное дело.

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