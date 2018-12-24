В центре Рязани 25 декабря отключат холодную воду, 26 - электричество

СЕГОДНЯ 16:52 2018-12-24T16:52:14+03:00

Пройдут ремонтные работы на водопроводе и опиловка деревьев

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Администрация Рязани сообщила о грядущем отключении холодного водоснабжения и электроснабжения по ряду адресов в центре города. Соответствующие объявления опубликованы на admrzn.ru.

25 декабря «Водоканал» проведет ремонтные работы с 9.00 до 17.00. Это затронет следующие адреса:

- ул. Маяковского, 57, 77, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117/1, 44, 64, 72, 72а, 74, 78, 80, 85/25;

- Первомайский проспект, д. 3,

- ул. Краснорядская, д. 21а,

- ул. Спартаковская, д. 30.

26 декабря с 9.00 до 16.00 из-за опиловки деревьев отключат электроэнергию в домах:

- ул. Введенская, 128-132, 143, 145;

- ул. Полевая, 41-61,

- ул. 2-й Полевой переулок, 1-4, 6, 7,

- ул. 4-й Полевой переулок, 10, 12, 18, 18а,

- ул. 5-й Полевой переулок, 6, 8,

- ул. 7-й Полевой переулок, 1, 3, 5.