В выходные 17 рязанских водителей попались на нетрезвой езде

СЕГОДНЯ 16:36 2018-12-24T16:37:38+03:00

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С 21 по 23 декабря в Рязанской области прошли очередные рейды под названием «Нетрезвый водитель». На дорогах региона инспекторы ДПС поймали 17 пьяных автомобилистов. Еще пять человек проходить освидетельствование отказались, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В числе останановленных нарушителей четверо, как выяснилось, на езде в пьяном виде попадаются не впервые - в отношении них будут возбуждены уголовные дела. В остальных случаях автолюбителям грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.

За выходные дни в Рязанской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 3 человека погибло и 19 человек получили травмы. Всего в регионе произошло 79 ДТП. Инспекторами ДПС выявлено 1150 нарушений правил дорожного движения.