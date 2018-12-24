2018-12-24T15:32:53+03:00
Общество

В праздники рязанские МФЦ поменяют режим работы (график)

Подразделения будут закрыты 9 дней подряд
Мария БЛИНОВА
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В преддверии Нового года и в дни длинных январских выходных отделения МФЦ Рязанской области поменяют режим работы, сообщает пресс-служба госучреждения.

Внимание: с 31 декабря по 8 января все отделения будут закрыты!

График:

29 декабря – с 8.00 до 17.00 (все подразделения МФЦ «Мои документы» региона)

30 декабря: подразделения в Рязани с 9.00 до 16.00, подразделения в районах области – с 9.00 до 13.00

с 31 декабря по 8 января – выходные дни во всех подразделениях МФЦ «Мои документы» Рязанской области.

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