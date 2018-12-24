2018-12-24T15:10:25+03:00
Происшествия

Стажер магазина электроники увел у рязанца сотовый телефон

Чужой гаджет парень продал на запчасти
Константин МОГИЛИН
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В торговом зале магазина электроники у 56-летнего рязанца похитили сотовый телефон: мужчина пришел, чтобы скачать и сохранить данные со своего гаджета. Помочь ему вызвался один из продавцов, который представился стажером.

- Молодой человек сказал, что для сохранения данных потребуется время, после чего предложил оставить телефон в магазине, а затем забрать его и сохраненную информацию. Рязанец согласился, но позже, ни парня, ни своего аппарата в магазине найти не смог, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В зале установлена система видеонаблюдения, поэтому найти мошенника не составило труда. 23-летний рязанец недавно устроился в магазин, но позже неожиданно пропал.

Его задержали, однако телефон молодой человек уже продал на запчасти.

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