Утром 24 декабря в столкновении с грузовиком на рязанской трассе погибла женщина-водитель
Смертельное ДТП произошло в Шиловском районе
Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
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Утром в понедельник, 24 декабря, в 7.35 на федеральной трассе М5 «Урал» на территории Шиловского района Рязанской области неподалеку от деревни Ибредь произошло смертельное ДТП.
Жительница села Поляки Путятинского района двигалась на автомобиле Lada Granta в сторону областного центра. По каким-то причинам она не справилась с управление, автомобиль развернуло и в него врезался попутный грузовик Man.
Издательство «Пресса» со ссылкой на инспектора ДПС Александра Никушина сообщает, что автоледи получила травмы несовместные с жизнью и скончалась на месте происшествия.
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