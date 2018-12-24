2018-12-24T14:49:51+03:00
Общество

Пьяный пациент сорвал прием в рязанском травмпункте

Успокаивать дебошира пришлось прибывшим на место полицейским
Константин МОГИЛИН
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Вечером 21 декабря нетрезвый пациент сорвал прием в травмцентре рязанской поликлиники №2. Об этом корреспонденту «Комсомолки» рассказали очевидцы конфликта.

- Мужчина был явно не трезв и хотел, чтобы его осмотрели врачи. Что именно с ним было, я не знаю, но было похоже, что его кто-то избил. Медики его приняли, но потом он устроил скандал. Он кричал, носился по коридору, требовал какие-то снимки и угрожал медикам расправой, - поделилась своими наблюдениями свидетельница ЧП.

По рассказам очевидцев, женщина-врач и медсестра были настолько напуганы, что были вынуждены вызвать полицию. Прибывший в медучреждение наряд ППС задержал дебошира, и только после этого работа травмцентра продолжилась.

Напомним, это не первый случай, когда рязанские медики страдают из-за агрессивных пациентов. Ночью 16 июля в рязанской поликлинике №2 нетрезвый мужчина внезапно набросился с кулаками на травматолога.

Кстати, депутаты Госдумы еще в 2015 году выступили с инициативой прировнять сотрудников «скорой» к полицейским «при исполнении», чтобы ужесточить ответственность за нападение на них. Позже общественники предложили внести такие изменения в законодательство касательно всех экстренных служб.

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