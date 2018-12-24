2018-12-24T13:47:42+03:00
Общество

10-летнего рязанца искали всю ночь, пока тот мирно спал у соседей

Довольно запутанная история произошла в Пронском районе Рязанской области
Роман ДОРОФЕЕВ
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В ночь на субботу, 22 декабря, в Пронском районе Рязанской области пропал 10-летний школьник. Мальчик живет в селе Октябрьское с родным отцом и мачехой. Отец работает на вахтах и подолгу отсутствует дома. Ребенок большую часть времени проводит с мачехой.

В тот день женщина не обнаружила мальчика дома. Сначала искала его самостоятельно по всем соседям, а затем вызвала полицию.

Издательство «Пресса» сообщает, что утром следующего дня парнишку обнаружил глава сельского поселения Сергей Серегин. Мальчик как ни в чем не бывало шел со школьным рюкзаком. Выяснилось, что парнишка ночевал у соседей, которые якобы не подозревали, что ребенок остался у них дома.

В понедельник, 24 декабря, на место выехали представители комиссии и инспекции по дела несовершеннолетний, чтобы более детально разобраться в ситуации.

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