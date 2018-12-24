В Рязанском районе в столкновении ВАЗ-2107 и Chevrolet Niva погибла 38-летняя женщина

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-24T12:55:09+03:00

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Ранее «Комсомольская правда» информировала читателей, что в субботу, 22 декабря, примерно в 11.53 на дороге Рязань – Льгово, неподалеку от села Дядьково, столкнулись легковые автомобили ВАЗ-2107 и Chevrolet Niva. Было известно о том, что в ДТП пострадала женщина, но тяжесть полученных ею травм пресс-службы МЧС по Рязанской области не сообщала.

Администрация Рязанского района в понедельник, 24 декабря, на своем сайте констатировала, что 38-летняя женщина, пассажирка ВАЗ-2107, от полученных травм скончалась.