2018-12-24T13:30:04+03:00
Звезды

Рязанский концерт электронщиков IC3PEAK прошел без происшествий

На концерт публику пускали не только по билетам, но и по паспортам
Константин МОГИЛИН
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Фото: IC3PEAKФото: IC3PEAK
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22 декабря в рязанском в клубе Svoboda Bar выступила московская электронная группа IC3PEAK. Концерт прошел при полном аншлаге. Зрителей пускали не только по билетам, но и по паспортам: творчество коллектива подпадает под ограничение 18+, поэтому администрация и организаторы концерта следили за этим строго. Об этом «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.

Выступление группы в Рязани прошедшее в рамках тура «СКАЗКА» прошло по плану, без эксцессов и без вмешательства правоохранительных органов. Срывать концерт никто не пытался, поэтому и публика и организаторы мероприятия остались очень довольны.

Напомним, выступления музыкантов до этого были сорваны в Красноярске и Екатеринбурге, а в Новосибирске их и вовсе задержали на перроне сразу после прибытия поезда.

Электронная группа IC3PEAK образована в 2013 году. Известна эпатажными текстами («Я заливаю глаза керосином – пусть все горит, пусть все горит») и не менее эпатажными клипами.

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