В ДТП с фурой на рязанской дороге пострадали три пассажира легковушки

СЕГОДНЯ 12:26 2018-12-24T12:27:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую субботу, 22 декабря, около 10 утра в Михайловском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

Авария случилась на 189 км трассы Р-22 «Каспий». 27-летний мужчина из Орловской области на «Ладе Гранта» ехал в сторону Тамбова. По предварительным данным, он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в седельный тягач Volvo.

В результате пострадали три пассажира легковушки: 58, 38 и 17 лет – все они отправлены в больницу.

Сейчас проводится проверка, все обстоятельства уточняются.