В ДТП с фурой на рязанской дороге пострадали три пассажира легковушки
Водитель грузовика не пострадал
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшую субботу, 22 декабря, около 10 утра в Михайловском районе произошло ДТП, сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.
Авария случилась на 189 км трассы Р-22 «Каспий». 27-летний мужчина из Орловской области на «Ладе Гранта» ехал в сторону Тамбова. По предварительным данным, он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в седельный тягач Volvo.
В результате пострадали три пассажира легковушки: 58, 38 и 17 лет – все они отправлены в больницу.
Сейчас проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.