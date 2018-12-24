2018-12-24T12:17:53+03:00
Происшествия

В столкновении двух грузовиков на рязанской трассе погиб житель Кыргызстана

Авария произошла на трассе М5 «Урал» в Спасском районе Рязанской области
Роман ДОРОФЕЕВ
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в субботу, 22 декабря, в 18.10 на трассе М5 «Урал» в Спасском районе Рязанской области столкнулись два грузовых автомобиля: МАЗ и Renault.

Региональное издательство «Пресса» публикует подробности происшествия. Отмечается, что 39-летний житель Тольятти, управляя МАЗом, выехал на полосу встречного движения, где врезался в тягач Renault. За рулем второго грузовика находился 38-летний уроженец Кыргызстана. От полученных травм он скончался. Водитель МАЗа получил травмы и был госпитализирован.

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