В рязанской Дашково-Песочне открывается бесплатный каток
Во вторник, 25 декабря, в Рязани начнет работать еще один бесплатный каток. Площадка расположена рядом Дворец спорта «Олимпийский», который и будет его обслуживать.
По информации, размещенной на странице ДС ВКонтакте, на открытом льду могут кататься все желающие – вход свободный. Аренда коньков не предусмотрена.
Расписание:
– понедельник: подготовка льда
– вторник: хоккей с шайбой 14.00 – 18.00
– среда: массовое катание 14.00 – 18.00
– четверг: хоккей с шайбой 14.00 – 18.00
– пятница: массовое катание 14.00 –18.00
– суббота: массовое катание 11.00 – 16.00; хоккей с шайбой 16.00 – 18.00
– воскресенье: хоккей с шайбой 11.00 – 13.00; массовое катание 13.00 – 18.00.
В зависимости от погоды возможны изменения в графике. Информация у администратора: 8 (4912) 27-82-62.
Подробный материал «Комсомолки» обо всех катках Рязани здесь.