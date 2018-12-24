В рязанской Дашково-Песочне открывается бесплатный каток

СЕГОДНЯ 12:03 2018-12-24T12:03:46+03:00

Помимо свободного катания здесь будут и хоккейные тренировки. Фото: группа ДС «Олимпийский» ВКонтакте

Аренды коньков нет, но на своих можно кататься сколько угодно

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Во вторник, 25 декабря, в Рязани начнет работать еще один бесплатный каток. Площадка расположена рядом Дворец спорта «Олимпийский», который и будет его обслуживать.

По информации, размещенной на странице ДС ВКонтакте, на открытом льду могут кататься все желающие – вход свободный. Аренда коньков не предусмотрена.

Расписание:

– понедельник: подготовка льда

– вторник: хоккей с шайбой 14.00 – 18.00

– среда: массовое катание 14.00 – 18.00

– четверг: хоккей с шайбой 14.00 – 18.00

– пятница: массовое катание 14.00 –18.00

– суббота: массовое катание 11.00 – 16.00; хоккей с шайбой 16.00 – 18.00

– воскресенье: хоккей с шайбой 11.00 – 13.00; массовое катание 13.00 – 18.00.

В зависимости от погоды возможны изменения в графике. Информация у администратора: 8 (4912) 27-82-62.

Подробный материал «Комсомолки» обо всех катках Рязани здесь.