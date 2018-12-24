В ДТП под рязанским селом Криуша погибла 20-летняя девушка
В воскресенье, 23 декабря, в 19.50 на автодороге Рязань – Спас-Клепики произошло смертельное ДТП. На заснеженной дороге столкнулись автомобили Nissan Navara и Lada Priora.
Издательство «Пресса» сообщает, что причиной автоаварии стала ошибка водителя иномарки – 54-летнего жителя Владимирской области. Зацепив обочину, Nissan потерял управление, машину развернуло поперек дороги. В это время в нее врезалась Lada Priora, двигавшаяся во встречном направлении. Отечественным автомобилем управлял 30-летний житель Касимова.
Травмы различной степени тяжести получили три пассажира Lada Priora. Одна из пострадавших – двадцатилетняя девушка – скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Двое других постарадавших (молодые люди 21-го и 24-х лет) госпитализированы.
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