2018-12-24T12:37:19+03:00
Происшествия

В ДТП под рязанским селом Криуша погибла 20-летняя девушка

Она ехала в автомобиле, перед которым поперек дороги развернуло иномарку
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
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В воскресенье, 23 декабря, в 19.50 на автодороге Рязань – Спас-Клепики произошло смертельное ДТП. На заснеженной дороге столкнулись автомобили Nissan Navara и Lada Priora.

Издательство «Пресса» сообщает, что причиной автоаварии стала ошибка водителя иномарки – 54-летнего жителя Владимирской области. Зацепив обочину, Nissan потерял управление, машину развернуло поперек дороги. В это время в нее врезалась Lada Priora, двигавшаяся во встречном направлении. Отечественным автомобилем управлял 30-летний житель Касимова.

Травмы различной степени тяжести получили три пассажира Lada Priora. Одна из пострадавших – двадцатилетняя девушка – скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу. Двое других постарадавших (молодые люди 21-го и 24-х лет) госпитализированы.

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