В рязанском райцентре Путятино произошло массовое ДТП
Столкнулись два легковых автомобиля и грузовик
Фото с места ДТП. Фото: издательство "Пресса".
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В субботу, 22 декабря, примерно в 15.00 в райцентре Путятино произошло ДТП с участием трех автомобилей. На въезде в поселок со стороны Шацка на трассе М5 «Урал» легковой автомобиль Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся прямо автомобилю Honda. Произошло столкновение. После удара вторая иномарка, потеряв управление, врезалась в припаркованный на краю проезжей части грузовик.
Издательство «Пресса» сообщает, что в автоаварии никто из участников происшествия не пострадал.
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