В рязанском райцентре Путятино произошло массовое ДТП

СЕГОДНЯ 11:36 2018-12-24T11:36:28+03:00

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В субботу, 22 декабря, примерно в 15.00 в райцентре Путятино произошло ДТП с участием трех автомобилей. На въезде в поселок со стороны Шацка на трассе М5 «Урал» легковой автомобиль Chevrolet при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся прямо автомобилю Honda. Произошло столкновение. После удара вторая иномарка, потеряв управление, врезалась в припаркованный на краю проезжей части грузовик.

Издательство «Пресса» сообщает, что в автоаварии никто из участников происшествия не пострадал.