Центральный рынок в Рязани хотят реконструировать

СЕГОДНЯ 11:03 2018-12-24T11:10:24+03:00

Безликие контейнеры, стоящие здесь два десятка лет, планируют заменить на современные и яркие палатки

Приводить в порядок намереваются ту сторону рынка, что находится около улицы Маяковского

Изменить размер текста: A A

После прямой линии губернатора, прошедшей на минувшей неделе, рязанцы оставили на его странице ВКонтакте на редкость много вопросов – на сегодня здесь уже более 800 записей.

На часть вопросов отвечают различные ведомства, в том числе администрация Рязани. То же случилось и с вопросом о развитии центрального рынка облцентра.

По информации горадминистрации, тему реконструкции с собственником уже обсудили: приводить в порядок намереваются ту сторону рынка, что находится около улицы Маяковского – отсюда хотят убрать устаревшие контейнеры и лотки.

– Разработан эскизный проект развития территории, планируется разработка рабочего проекта. С администрацией рынка организовано постоянное взаимодействие по этому вопросу, – говорится в сообщении.