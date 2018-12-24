2018-12-24T11:10:24+03:00
Общество

Центральный рынок в Рязани хотят реконструировать

Приводить в порядок намереваются ту сторону рынка, что находится около улицы Маяковского
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Безликие контейнеры, стоящие здесь два десятка лет, планируют заменить на современные и яркие палаткиБезликие контейнеры, стоящие здесь два десятка лет, планируют заменить на современные и яркие палатки
Изменить размер текста:

После прямой линии губернатора, прошедшей на минувшей неделе, рязанцы оставили на его странице ВКонтакте на редкость много вопросов – на сегодня здесь уже более 800 записей.

На часть вопросов отвечают различные ведомства, в том числе администрация Рязани. То же случилось и с вопросом о развитии центрального рынка облцентра.

По информации горадминистрации, тему реконструкции с собственником уже обсудили: приводить в порядок намереваются ту сторону рынка, что находится около улицы Маяковского – отсюда хотят убрать устаревшие контейнеры и лотки.

– Разработан эскизный проект развития территории, планируется разработка рабочего проекта. С администрацией рынка организовано постоянное взаимодействие по этому вопросу, – говорится в сообщении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
10-летнего рязанца искали всю ночь, пока тот мирно спал у соседей
Уходящим из больниц в поликлиники рязанским врачам будут доплачивать
В Рязанском районе в столкновении ВАЗ-2107 и Chevrolet Niva погибла 38-летняя женщина
Рязанский концерт электронщиков IC3PEAK прошел без происшествий
В ДТП с фурой на рязанской дороге пострадали три пассажира легковушки
В столкновении двух грузовиков на рязанской трассе погиб житель Кыргызстана
В рязанской Дашково-Песочне открывается бесплатный каток
В ДТП под рязанским селом Криуша погибла 20-летняя девушка
В рязанском райцентре Путятино произошло массовое ДТП
На пожаре в рязанском райцентре, поселке Сараи, спасли двух человек
В Рязани оператора платных парковок начнут штрафовать за неубранный снег
Рязанец отсудил 100 тысяч рублей у работодателя, не оформлявшего его официально
В Рязанской области объявили снежное метеопредупреждение
Под Рязанью в ДТП попал автовоз
Рязанский Дед Мороз исполнил брейк-данс
К рязанским пассажирам пришел полицейский Дед Мороз
В Рязани случился серьезный пожар
В Рязанской области на трассе М5 «Урал» столкнулись два грузовика
В Рязани откроется областная молодежная выставка «Новогодний фейерверк»
В Рязанской области сгорел автомобиль
Рязанской фигуристке Александре Трусовой не хватило до чемпионства 0,07 балла
Рязанские школьники стали героями публикации во французской газете
На воскресенье в Рязанской области прогнозируется метель
Под Рязанью в ДТП с ВАЗ и Chevrolet пострадала женщина