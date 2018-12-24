Уходящим из больниц в поликлиники рязанским врачам будут доплачивать

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-24T13:39:58+03:00

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На уходящей неделе областная Дума утвердила бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона на будущий год. Доходы фонда в 2019-м планируются в сумме 13,5 млрд рублей. Расходы, соответственно, тоже, сообщает портал uzrf.ru.

В числе трат заложены и деньги на софинансирование зарплат сотрудникам поликлиник – врачам и среднему медперсоналу. Доплаты нужны для сокращения дефицита кадров и на эти цели выделят 79 млн. рублей.

По информации директора рязанского ТФОМС Елены Манухиной, выплаты предназначены для молодых специалистов и тех, кто приедет в нашу область из других регионов.

Кроме этого, в списке получателей материального стимула – специалисты, пришедшие в поликлинику из стационара.

Подробности пока неизвестны: порядок получения доплат сейчас дорабатывают.