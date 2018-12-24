2018-12-24T12:37:45+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанском райцентре, поселке Сараи, спасли двух человек

Мужчину и женщину госпитализировали с ожогами
Антон КОНОВАЛОВ
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В поселке Сараи Рязанской области в ночь на 22 декабря случился пожар, в результате которого пострадали два человека. Информация о загоревшемся жилом доме (деревянный, обложен кирпичом) поступила диспетчеру в 1.39.

- На пожаре спасены мужчина и женщина - 1978 и 1984 годов рождения. С ожогами их госпитализировали в медучреждение, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Вызов отрабатывали 3 пожарных расчета в составе 9 человек.

Как сообщает издательство «Пресса», хозяин выбрался из дома самостоятельно, а женщину вынесли огнеборцы. Позже из районной больницы ее доставили в Рязань.

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