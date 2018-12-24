В Рязани оператора платных парковок начнут штрафовать за неубранный снег

СЕГОДНЯ 10:27 2018-12-24T10:27:07+03:00

По всей видимости, переговоры между администрацией города и «Ростелекомом» ни к чему не привели

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С 24 декабря в Рязани оператора платных парковок начнут привлекать к административной ответственности за неубранный снег. Такой комментарий городская администрация разместила на официальной странице губернатора Николая Любимова.

- В обязанности оператора парковок входит надлежащее содержание дорожной инфраструктуры улично-дорожной сети в зоне платных парковок, в том числе и очистка покрытия от загрязнений и снега, - говорится в тексте сообщения.

При этом представители муниципальных властей отмечают, что к некоторым местам «даже в ночное время» нельзя подступиться из-за постоянно припаркованных там автомобилей.

Представители ПАО «Ростелеком», получающего с платных парковок 90% выручки по инвестиционному соглашению, утверждают, что уборка на самом деле проводится, но город не вывозит снег.