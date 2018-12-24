2018-12-24T09:44:59+03:00
Общество

Рязанец отсудил 100 тысяч рублей у работодателя, не оформлявшего его официально

Трудовой договор не был подписан, но его признали заключенным
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани мужчина засудил работодателя, с которым трудовые отношения у него не были оформлены официально. Апелляцию ответчика на решение Железнодорожного райсуда областная инстанция не удовлетворила, признав трудовой договор фактически заключенным.

Рязанец с мая 2017-го по апрель 2018-го трудился в должности мастера. Руководство предприятия же утверждало, что истец в течение года лишь оказывал консультативные услуги. Однако расходно-кассовые ордера, переписка по электронной почте с указанием размера оклада и табелями учета рабочего времени, а также показания свидетелей говорили об обратном.

Теперь работодатель заплатит бывшему сотруднику 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также должен будет внести соответствующие записи в трудовую книжку и перечислить страховые взносы. Решение вступило в законную силу.

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