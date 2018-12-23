Под Рязанью в ДТП попал автовоз
Авария произошла в Рыбновском районе на трассе М5 «Урал»
Фото: соцсети.
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В воскресенье вечером, 23 декабря, на трассе М5 «Урал» в селе Высокое Рыбновского района Рязанской области произошло ДТП с участием автовоза. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети в «вКонтакте». Грузовой автомобиль с прицепом перекрыл три из четырех полос на дороге. Образовался автомобильный затор.
В социальной сети Instagram (Rzn_Life) опубликована фотография с места ДТП.
По состоянию на 23.25 автомобильный затор на дороге еще не устранен.
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