Под Рязанью в ДТП попал автовоз

23 Дек. 23:27 2018-12-23T23:27:23+03:00

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В воскресенье вечером, 23 декабря, на трассе М5 «Урал» в селе Высокое Рыбновского района Рязанской области произошло ДТП с участием автовоза. Об этом сообщили подписчики группы «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети в «вКонтакте». Грузовой автомобиль с прицепом перекрыл три из четырех полос на дороге. Образовался автомобильный затор.

В социальной сети Instagram (Rzn_Life) опубликована фотография с места ДТП.

По состоянию на 23.25 автомобильный затор на дороге еще не устранен.