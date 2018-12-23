2018-12-23T18:52:33+03:00
Общество

Рязанский Дед Мороз исполнил брейк-данс

Столь нетрадиционный подход к поздравлениям он показал в Лесопарке
Павел АВЕРИН
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Именно в Лесопарке Дед Мороз исполнил нижний брейк. Где это повторят?Именно в Лесопарке Дед Мороз исполнил нижний брейк. Где это повторят?Фото: Владимир ФРОЛОВ
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Рязанский Дед Мороз после новогоднего поздравления и других не менее традиционных ритуалов, присущих этим дням, показал, что он находится в прекрасной физической форме. Отдав микрофон одному из зрителей, новогодний персонаж исполнил нижний брейк. Видео этого зажигательного танца в Лесопарке размещено в группе «Новости Рязани в Контакте».

Мы писали о том, что «Новогоднюю деревню» в Лесопарке областного центра 20 декабря открыл приехавший из Великого Устюга главный Дед Мороз страны. Напомним, что доехать до резиденции рязанского Деда Мороза можно доехать на специальных бесплатных «новогодних автобусах».

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