К рязанским пассажирам пришел полицейский Дед Мороз

СЕГОДНЯ 17:18 2018-12-23T17:18:04+03:00

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21 декабря у пассажиров железнодорожного вокзала Рязань-I появилась возможность получить поздравления и подарки к Новому году прямо по дороге к перрону. В рамках общероссийской акции «Полицейский дед Мороз» сотрудники линейного отдела полиции, студенты железнодорожного колледжа и ученики школы №13 устроили праздник для людей, отправляющихся в дорогу.

Веселый концерт с песнями и танцами, вручением открыток ручной работы и конкурсами нарушили традиционные представления о зале ожидания – скучать в этот день точно не пришлось никому.

- Впереди, наверное, самое чудесное время. Конечно, все стремятся быстрее оказаться в кругу родных и близких. И чтобы в этот сценарий не закрались досадные происшествия, о правилах поведения на объектах повышенной опасности нельзя забывать, - говорят в полиции.