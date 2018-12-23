К рязанским пассажирам пришел полицейский Дед Мороз
21 декабря у пассажиров железнодорожного вокзала Рязань-I появилась возможность получить поздравления и подарки к Новому году прямо по дороге к перрону. В рамках общероссийской акции «Полицейский дед Мороз» сотрудники линейного отдела полиции, студенты железнодорожного колледжа и ученики школы №13 устроили праздник для людей, отправляющихся в дорогу.
Веселый концерт с песнями и танцами, вручением открыток ручной работы и конкурсами нарушили традиционные представления о зале ожидания – скучать в этот день точно не пришлось никому.
- Впереди, наверное, самое чудесное время. Конечно, все стремятся быстрее оказаться в кругу родных и близких. И чтобы в этот сценарий не закрались досадные происшествия, о правилах поведения на объектах повышенной опасности нельзя забывать, - говорят в полиции.
Без подарков никто не ушел. Фото: Александр КАРАВАЕВ