2018-12-23T14:47:15+03:00
Происшествия

В Рязани случился серьезный пожар

Производственный цех загорелся вечером выходного дня
Антон НИКИФОРОВ
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..Фото: Павел АВЕРИН
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22 декабря в 20 часов 47 минут на пульт дежурного МЧС по Рязанской области поступило сообщение о пожаре в областном центре. Горел кирпичный цех с мягкой кровлей и железобетонными перекрытиями размером 500 х 100 метров. На пожар выезжали пять пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Огнем повреждено здание цеха. Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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