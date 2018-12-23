2018-12-23T13:17:11+03:00
Происшествия

В Рязанской области на трассе М5 «Урал» столкнулись два грузовика

Есть пострадавшие
Роман ДОРОФЕЕВ
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В субботу, 22 декабря, на пульт дежурного поступила информация о серьезном ДТП на федеральной трассе М5 «Урал» неподалеку от села Ушаково Спасского района Рязанской области. Столкнулись два грузовых автомобиля: МАЗ и Renault.

По сообщению пресс-службы МЧС по Рязанской области, в ДТП пострадали несколько человек. Степень и характер травм не уточняется.

На ликвидацию последствий ДТП выезжал один пожарный автомобиль и три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

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