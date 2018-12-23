В Рязани откроется областная молодежная выставка «Новогодний фейерверк»

СЕГОДНЯ 11:15 2018-12-23T11:15:39+03:00

Работы представлены в двух направлениях :изобразительного искусства «Новогодние фантазии» и декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка»

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Открытие областной выставки работ лауреатов и дипломантов областного фестиваля декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства «Новогодний фейерверк» состоится 24 декабря в 13:00 во Дворце молодежи. Об этом сообщает сайт регионального министерства образования и молодежной политики.

Конкурс проводился Ресурсным центром дополнительного образования и объединил более 1500 участников. Он проходил с 1 октября по двум направлениям: декоративно-прикладного творчества «Зимняя сказка» и изобразительного искусства «Новогодние фантазии».