2018-12-22T22:59:59+03:00
Спорт

Рязанской фигуристке Александре Трусовой не хватило до чемпионства 0,07 балла

На своем дебютном взрослом турнире она опередила таких именитых соперниц как Алина Загитова и Евгения Медведева
Ольга ПОШЕВЕЛЯ
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Александра Трусова. Фото: кадр трансляции Первого каналаАлександра Трусова. Фото: кадр трансляции Первого канала
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Сенсацией завершился женский турнир чемпионата России по фигурному катанию, проходящий в столице Мордовии. В субботу, 22 декабря, фигуристки-одиночницы демонстрировали свои произвольные программы. Главным фаворитам турнира – Алине Загитовой и Евгении Медведевой – в этот день катастрофически не везло, а весь пьедестал почета заняли вчерашние юниорки. Среди них оказалась и уроженка Рязани Александра Трусова – самая юная участница взрослого чемпионата.

Обладательница самой сложной программы в мире вышла на лед последней. Как и днем ранее, Саша выступила уверенно и легко, показав лучшую технику исполнения элементов. Но со второго четверного прыжка спортсменка упала, за что судьи снизили ей оценку на 1 балл. Итог - 154,75.

После проката ученица Этери Тутберидзе сказала, что довольна своим выступлением, но расстроилась, что упала с четверного тулупа. Также Саша отметила, что не любит выступать последней.

По итогам двух программ Трусова получила 229,71 балла, что всего на 0,07 меньше, чем у победительницы - москвички Анны Щербаковой (229,78). Третье место также у столичной спортсменки Алены Косторной (226,54).

При этом серебряная призерша не сможет отобраться на чемпионат Европы 2019 года, так как ей еще не исполнилось 15 лет.

Alexandra TRUSOVA .FS - Russian Nationals 2019.

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