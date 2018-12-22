2018-12-22T20:53:23+03:00
Общество

Рязанские школьники стали героями публикации во французской газете

Региональное издание «Вестник Востока» рассказало о литературном обмене между школой №6 и брессюирским лицеем
Татьяна БАДАЛОВА
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Совместный скайп-урок по литературе рязанской школы №6 и лицея Мориса Женевуа в Брессюире.Совместный скайп-урок по литературе рязанской школы №6 и лицея Мориса Женевуа в Брессюире.
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Школьники рязанской школы№6 с углубленным изучением французского языка стали героями публикации французской региональной газеты «Вестник Востока» ("Le courrier de l'ouest"). Это ежедневное издание заинтересовалось совместным уроком по литературе, который провели по скайпу наши ребята и ученики лицея Мориса Женевуа в Брессюире. Такую инновационную и прогрессивную форму сотрудничества в Рязани практикует только шестая школа. И судя по откликам участников — и с нашей, и с французской стороны, - опыт получился весьма успешным. Подобное общение, признаются они, помогает лучше понять истоки литературных произведений двух стран.

Темой урока стал реализм и натурализм в литературе XIX века. Рязанские школьники рассказывали о жизненных и творческих путях Толстого и Тургенева и даже показывали разыгранные сцены из некоторых романов. Французы в свою очередь представили свое видение произведений Мопассана, Флобера и Золя.

- Сейчас подростки в принципе мало читают, а чтобы французский школьник захотел познакомиться с работами русского писателя, особенно Льва Николаевича Толстого — большими по объему, - его нужно всерьез заинтересовать, - рассказывает замдиректора по учебной работе, учитель французского языка Оксана Пчелкина. - Но мы с ребятами, как нам кажется, смогли это сделать.

Как пишут наши французские коллеги, урок получил высокую оценку директора лицея господина Герино и преподавателя французского языка госпожи Фокон. Они были поражены проведенной великолепной работой под руководством директора Татьяны Гречаниновой и уровнем владения французским языком рязанских учеников.

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