Под Рязанью в ДТП с ВАЗ и Chevrolet пострадала женщина

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-22T14:32:43+03:00

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22 декабря недалеко от села Дядьково Рязанского района произошло ДТП – столкнулись легковые автомобили ВАЗ и Chevrolet. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в аварии пострадала женщина. В какой из машин она двигалась и каково ее состояние, пока не уточняется.

Известно, что информация о случившемся поступила диспетчеру в 11.53. К ликвидации последствий ДТП привлекался пожарный расчет в составе 3 человек.