Под Рязанью в ДТП с ВАЗ и Chevrolet пострадала женщина
Автомобили столкнулись у села Дядьково
Фото: 62.mchs.gov.ru
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22 декабря недалеко от села Дядьково Рязанского района произошло ДТП – столкнулись легковые автомобили ВАЗ и Chevrolet. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в аварии пострадала женщина. В какой из машин она двигалась и каково ее состояние, пока не уточняется.
Известно, что информация о случившемся поступила диспетчеру в 11.53. К ликвидации последствий ДТП привлекался пожарный расчет в составе 3 человек.