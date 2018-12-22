У входа в рязанский ЦПКиО запретят стоянку

СЕГОДНЯ 11:52 2018-12-22T11:52:16+03:00

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С 10 января в Рязани планируется запретить оставлять автомобили еще на одном участке. Это территория у входа в Центральный парк культуры и отдыха со стороны улицы Пушкина, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на управление благоустройства города.

В указанном месте появятся дорожные знаки «Стоянка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор».

С чем связана такая мера, муниципальные власти не пояснили.