На стене Рязанского Политеха открыли новую мемориальную доску

СЕГОДНЯ 19:46 2018-12-21T19:46:02+03:00

В этом здании на улице Ленина учился герой-штурман Александр Белякова, перелетевший через Северный Полюс

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21 декабря на стене Рязанского политехнического института МАМИ была открыта новая мемориальная доска. Ее установили в честь легендарного штурмана Александра Белякова, Героя Советского Союза, который вместе с Валерием Чкаловым совершил в 1936 году перелет на Камчатку, а в 1937 году – через Северный полюс в США.

На мемориальной доске Беляков назван «военинженером 1-го ранга». В годы Великой Отечественной он возглавлял школу штурманов в пригородном рязанском поселке Дягилево.

Увековечить память о герое в здании, где он учился в гимназии, решило Российское военно-историческое общество.