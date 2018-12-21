Впереди только Загитова: рязанская фигуристка Александра Трусова впервые выступила на взрослом первенстве

СЕГОДНЯ 17:00 2018-12-21T17:13:41+03:00

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В Саранске стартовал женский турнир чемпионата России по фигурному катанию сезона 2018/19. Среди фигуристок-одиночниц наряду с именитыми российскими спортсменками страны побороться за медали в столицу Мордовии приехала и чемпионка мира среди юниоров рязанка Александра Трусова - это ее первый взрослый турнир.

В пятницу, 21 декабря, участницы демонстрировали свои короткие программы. Саша вышла на лед третьей. Фигуристка из Рязани (здесь она начинала свой спортивный путь) почти без помарок откатала свою программу и получила от судей 74,96 балла – лучший результат для неё в этом сезоне. Ученица Этери Тутберидзе занимает промежуточное второе место, уступая ближайшей конкурентке – олимпийской чемпионке 2018 года Алине Загитовой – 5,66 балла.

В интервью после проката вчерашняя юниорка сказала журналистам, что рада попробовать себя на взрослом чемпионате России и хочет откатать свою программу чисто.

Имя победительницы станет известно в субботу после произвольной программы.