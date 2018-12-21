2018-12-21T20:25:06+03:00
Общество

Рязанский производитель в 124 раза превысил содержание метанола в стеклоомывающей жидкости

Речь идет о товаре с маркой «Zimoffka»
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Региональный Роспотребнадзор вместе с полицией обнаружил производство стеклоомывающей жидкости с превышением содержания метанола в 194 раза (9,7%).

По информации пресс-службы Роспотребнадзора, завод, выпускающий продукцию под маркой «Zimoffka», расположен в поселке Откормсовхоза Спасского района.

– В отношении юридического лица ООО «Сити-Групп» возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы дела направлены в Спасский районный суд Рязанской области для принятия решения по существу, – говорится в сооющении.

20 декабря суд принял решение о приостановке производства на 90 суток.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На стене Рязанского Политеха открыли новую мемориальную доску
Льготные транспортные карты рязанцы смогут пополнить не раньше среды
Помилованного Путиным уроженца Украины СМИ ошибочно назвали рязанцем
Впереди только Загитова: рязанская фигуристка Александра Трусова впервые выступила на взрослом первенстве
Один из футболистов, напавших на рязанскую предпринимательницу, играл за ФК «Рязань»
В Рязанской области обнаружили несуществующий молочный завод
Рязанская мошенница украла деньги у доверчивой пенсионерки
Рязанцев пригласили встретить Новый год в кремле
Апелляция экс-начальника управления транспорта Рязани Каплинского в райсуд отклонена
Ограбившим рязанскую предпринимательницу «футболистам» суд избрал меру пресечения
В рязанском селе с разницей в два часа сгорели грузовик и магазин
Спорткомплекс с бассейном построят еще в одном из рязанских райцентров
Двое футболистов-любителей избили и ограбили рязанскую предпринимательницу
Президент Путин помиловал осужденного по рекомендации рязанского губернатора
Дорожники: После работ на рязанских участках трассы М-5 «Урал» снизилась аварийность
В больнице им. Семашко провели уникальную для Рязани глазную операцию
В Рязани на пешеходном переходе под машину попали две девушки