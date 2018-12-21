Рязанский производитель в 124 раза превысил содержание метанола в стеклоомывающей жидкости

СЕГОДНЯ 20:25 2018-12-21T20:25:06+03:00

Речь идет о товаре с маркой «Zimoffka»

Изменить размер текста: A A

Региональный Роспотребнадзор вместе с полицией обнаружил производство стеклоомывающей жидкости с превышением содержания метанола в 194 раза (9,7%).

По информации пресс-службы Роспотребнадзора, завод, выпускающий продукцию под маркой «Zimoffka», расположен в поселке Откормсовхоза Спасского района.

– В отношении юридического лица ООО «Сити-Групп» возбуждены дела об административном правонарушении. Материалы дела направлены в Спасский районный суд Рязанской области для принятия решения по существу, – говорится в сооющении.

20 декабря суд принял решение о приостановке производства на 90 суток.