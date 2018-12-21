В Рязанской области обнаружили несуществующий молочный завод
В пятницу, 21 декабря, сайт регионального министерства экономического развития и торговли сообщил, что в Рязанской области обнаружен несуществующий молочный завод. На территории Ставропольского края и Белгородской области в розничной торговле продавали «Крестьянское» сливочное масло, произведенное ООО «Нортон» (город Рыбное, улица Веселая, 2 «А»).
Однако никакого молочного завода по указанному адресу не существует. «Предприятие является фантомом» - сообщает официальный сайт ведомства.
Всем магазинам и супермаркетам, занимающимся розничной торговлей продуктов питания, настоятельно рекомендовано снять с реализации данный товар.
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