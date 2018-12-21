2018-12-21T16:04:51+03:00
Общество

В Рязанской области обнаружили несуществующий молочный завод

Его продукцию нашли на прилавках в Белгородской области и Ставропольском крае
Роман ДОРОФЕЕВ
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В пятницу, 21 декабря, сайт регионального министерства экономического развития и торговли сообщил, что в Рязанской области обнаружен несуществующий молочный завод. На территории Ставропольского края и Белгородской области в розничной торговле продавали «Крестьянское» сливочное масло, произведенное ООО «Нортон» (город Рыбное, улица Веселая, 2 «А»).

Однако никакого молочного завода по указанному адресу не существует. «Предприятие является фантомом» - сообщает официальный сайт ведомства.

Всем магазинам и супермаркетам, занимающимся розничной торговлей продуктов питания, настоятельно рекомендовано снять с реализации данный товар.

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