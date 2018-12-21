2018-12-21T16:51:38+03:00
Происшествия

Один из футболистов, напавших на рязанскую предпринимательницу, играл за ФК «Рязань»

Второй, по неподтвержденным данным, является членом молодежной команды клуба
Константин МОГИЛИН
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Фото: ФК «Рязань»Фото: ФК «Рязань»
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Старшим из двух молодых людей, напавших на предпринимательницу в областном центре, является игрок ФК «Рязань» Дмитрий Митин. «Комсомолке» это подтвердил достоверный источник.

21-летний полузащитник главной футбольной команды региона вместе со своим 19-летним приятелем (по неподтвержденной информации, членом молодежной команды клуба) подозреваются в том, что 19 декабря поздно ночью напали на женщину, снявшую незадолго до этого крупную сумму денег в банкомате.

Догнав рязанку на улице Вокзальной, грабители избили ее, забрали 36 тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью 11 тысяч.

20 декабря в Железнодорожном райсуде Рязани для обоих избрали меру пресечения. Дмитрия Митина отправили под домашний арест, второго - в СИЗО на два месяца.

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