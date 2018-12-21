Льготные транспортные карты рязанцы смогут пополнить не раньше среды
Речь идет именно о картах «Льготная»
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Оператор, обслуживающий транспортные носители «УмКА», сообщает, что пополнить карту «Льготная» можно будет не раньше среды, 26 декабря.
Предприятие приносит свои извинения за неудобства, а заодно сообщает график работы киосков в предпраздничные дни и в начале января:
– с 26 по 30 декабря – с 8:00 до 17:50;
– 31 декабря – с 8:00 до 16:50;
– 1 января – с 12:00 до 16:50;
– 2 января – с 10:00 до 16:50;
– с 3 по 6 января – с 8:00 до 17:50;
– 7 января – выходной;
– 8 января – с 8:00 до 17:50.
Напомним, что с нового года стоимость карты «Льготная» повысится. Цена школьных и студенческих проездных не изменится.