Льготные транспортные карты рязанцы смогут пополнить не раньше среды

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-21T18:01:26+03:00

Речь идет именно о картах «Льготная»

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Оператор, обслуживающий транспортные носители «УмКА», сообщает, что пополнить карту «Льготная» можно будет не раньше среды, 26 декабря.

Предприятие приносит свои извинения за неудобства, а заодно сообщает график работы киосков в предпраздничные дни и в начале января:

– с 26 по 30 декабря – с 8:00 до 17:50;

– 31 декабря – с 8:00 до 16:50;

– 1 января – с 12:00 до 16:50;

– 2 января – с 10:00 до 16:50;

– с 3 по 6 января – с 8:00 до 17:50;

– 7 января – выходной;

– 8 января – с 8:00 до 17:50.

Напомним, что с нового года стоимость карты «Льготная» повысится. Цена школьных и студенческих проездных не изменится.