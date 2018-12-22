В праздники между Рязанью и столицей пустят дополнительные экспрессы (расписание)
С 28 декабря по 8 января на железной дороге по пяти межобластным маршрутам запустят дополнительные экспрессы. В том числе – между Рязанью и Москвой, сообщает пресс-служба ЦППК.
Расписание дополнительных экспрессов:
28 декабря
– №7062 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 16:00;
29 декабря
– №7062 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 16:00;
– №7050 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 17:23;
– №7098 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 18:40;
30 декабря
– №7050 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 17:23;
– №7098 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 18:40;
4,5, 6, 7 и 8 января
– №7051 Рязань-2 – Казанский вокзал, время отправления 15:40.
Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно здесь.