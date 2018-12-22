2018-12-22T10:10:14+03:00
Дом. Семья

В праздники между Рязанью и столицей пустят дополнительные экспрессы (расписание)

Из Москвы к Новому году придут шесть составов, обратно отвезут пять
Мария БЛИНОВА
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С 28 декабря по 8 января на железной дороге по пяти межобластным маршрутам запустят дополнительные экспрессы. В том числе – между Рязанью и Москвой, сообщает пресс-служба ЦППК.

Расписание дополнительных экспрессов:

28 декабря

– №7062 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 16:00;

29 декабря

– №7062 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 16:00;

– №7050 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 17:23;

– №7098 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 18:40;

30 декабря

– №7050 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 17:23;

– №7098 Казанский вокзал – Рязань-2, время отправления 18:40;

4,5, 6, 7 и 8 января

– №7051 Рязань-2 – Казанский вокзал, время отправления 15:40.

Ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно здесь.

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