Рязанцев пригласили встретить Новый год в кремле

СЕГОДНЯ 15:01 2018-12-21T15:01:04+03:00

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк предложил рязанцам встретить Новый год в сердце Рязани - под стенами древнего кремля. Видеообращение размещено на сайте Рязанской епархии.

31 декабря в 23 часа в Христорождественском кафедральном соборе совершат новогодний праздничный молебен, после чего, в полночь, прозвучат 12 ударов главного колокола рязанской колокольни.

- Для тех, кто желает помолиться в эту ночь, будет совершена божественная литургия. А те, кто хочет порадоваться, почувствовать новогоднее настроение, ощутить свою связь с историей, могут наслаждаться прекрасными видами кремля, - произнес митрополит. - Ждем вас в кремле в новогоднюю ночь!

Письмо митрополита Рязанского и Михайловского Марка с предложением организовать в Рязанском кремле одну из площадок для встречи Нового года поступило также в адрес рязанского губернатора Николая Любимова. Как сообщает пресс-служба, планируется организация торговых рядов и праздничного фейерверка.

Расписание:

23.00 - новогодний молебен в Христорождественском кафедральном соборе;

00.00 - с соборной колокольни прозвучит 12 ударов колокола и праздничный трезвон;

00.30 - ночная литургия в соборе.