Апелляция экс-начальника управления транспорта Рязани Каплинского в райсуд отклонена

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-21T14:40:33+03:00

Ранее приговором мирового суда он признан виновным в ограничении прав и законных интересов предпринимателей-перевозчиков

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Прокуратурой Советского района Рязани поддержано гособвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего начальника управления транспорта администрации города Рязани Андрея Каплинского. Об этом сообщает сайт ведомства.

Мы писали о том, что Каплинский путем угроз расторжения договоров на перевозку и проведения проверок понуждал предпринимателей к заключению договоров с конкретной коммерческой организацией. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Она была проведена по многочисленным жалобам муниципальных перевозчиков.

Приговором мирового суда от 28 сентября Каплинский признан виновным в ограничении прав и законных интересов предпринимателей, осуществляющих городские перевозки пассажиров. Не согласившись с этим, защитой осужденного подана апелляционная жалоба. Постановлением Советского районного суда Рязани от 20 декабря в апелляции отказано.