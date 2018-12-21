2018-12-21T14:40:33+03:00
Происшествия

Апелляция экс-начальника управления транспорта Рязани Каплинского в райсуд отклонена

Ранее приговором мирового суда он признан виновным в ограничении прав и законных интересов предпринимателей-перевозчиков
Антон НИКИФОРОВ
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Апелляция Андрея Каплинского (в центре) Советским судом Рязани отклонена.Апелляция Андрея Каплинского (в центре) Советским судом Рязани отклонена.Фото: Константин МОГИЛИН
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Прокуратурой Советского района Рязани поддержано гособвинение по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего начальника управления транспорта администрации города Рязани Андрея Каплинского. Об этом сообщает сайт ведомства.

Мы писали о том, что Каплинский путем угроз расторжения договоров на перевозку и проведения проверок понуждал предпринимателей к заключению договоров с конкретной коммерческой организацией. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки. Она была проведена по многочисленным жалобам муниципальных перевозчиков.

Приговором мирового суда от 28 сентября Каплинский признан виновным в ограничении прав и законных интересов предпринимателей, осуществляющих городские перевозки пассажиров. Не согласившись с этим, защитой осужденного подана апелляционная жалоба. Постановлением Советского районного суда Рязани от 20 декабря в апелляции отказано.

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