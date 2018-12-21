2018-12-21T14:09:01+03:00
Происшествия

В рязанском селе с разницей в два часа сгорели грузовик и магазин

Жители утверждают, что хозяин машины приехал на ней в гости к хозяину торговой точки
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Фото с места ЧП.Фото с места ЧП.
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Ночь с 20 на 21 декабря в селе Плахино Захаровского района Рязанской области выдалась неспокойной. В 23.24 оттуда поступило сообщение о возгорании кабины грузового автомобиля MAN. В 1.10 стало известно, что в селе горит еще и продуктовый магазин. Оба инцидента произошли на улице Школьная. На ликвидацию второго ЧП были отправлены четыре пожарные машины и 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Пламя полностью уничтожило магазин площадью 200 квадратных метров.

Издательство «Пресса» сообщает, что на грузовом автомобиле в гости к хозяину магазина приехал его знакомый. Что произошло потом, предстоит установить правоохранительным органам.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

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