Спорткомплекс с бассейном построят еще в одном из рязанских райцентров

СЕГОДНЯ 13:27 2018-12-21T13:27:52+03:00

Губернатор уверен, что это удастся сделать уже в следующем году

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Физкультурно-оздоровительный комплекс в Спас-Клепиках может появиться уже в 2019 году. Об этом губернатор Николай Любимов заявил во время проездки в этот райцентр, сообщает издательство «Пресса».

О давних, но так и не сбывшихся обещаниях властей построить в Спас-Клепиках ФОК, глава Рязанской области узнал в прошлом году на встрече с жителями Клепиковского района. Позже соответствующую заявку региональные власти подали в федеральный центр и, похоже, дело с мертвой точки сдвинулось.

– Думаю, что такая строчка в федеральном и региональном бюджетах появится в ближайшее время, – сказал губернатор.

Николай Любимов рассчитывает, что ФОК в Спас-Клепиках построят за год – уже в 2019-м. Объект будет аналогичен тем, что в последние десять лет возвели в ряде райцентров – с большим спортзалом и бассейном.