Дорожники: После работ на рязанских участках трассы М-5 «Урал» снизилась аварийность

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-21T12:09:36+03:00

Одним из главных элементов развязки стала 258-метровая эстакада, по которой еще в сентябре пустили поток в сторону Москвы и Самары.

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ФКУ «Поволжуправтодор» отчиталось о работе в Рязанской области в уходящем году. Напомним, в ведении этого федерального учреждения находится почти 285 км трассы М-5 «Урал», проходящей по региону.

Самым значительным объектом 2018-го стала, безусловно, новая развязка на пересечении М-5 «Урал» и трассы Р-132 Калуга-Тула-Михайлов-Рязань – при выезде из облцентра в сторону Михайлова. Развязка обошлась в 2,5 млрд рублей и вдвое увеличила пропускную способность участка.

Полностью проезд по новому объекту открыли осенью, в итоге одним очагом аварийности в регионе стало меньше: светофоров на этом перекрестке больше нет, равно как и самого перекрестка – движение на развязке идет по двум уровням и полностью саморегулируется.

Кроме этого, в Шиловском районе ввели в эксплуатацию два моста – через реки Непложа и Пара. Здесь отремонтированы в общей сложности 250 погонных метров, а помимо самого полотна и тротуаров, обновили барьерное, перильное ограждения и лестницы.

На границе с Московской областью, в селах Высокое и Срезнево, дорожники отремонтировали обочины и откосы, сделали пешеходные переходы с мигающими светофорами, установили светофоры на поворотах к селам Новое Батурино и Дивово. Привели в порядок более 3 км тротуаров с ограждением и установили 4 км барьерного ограждения.

Сейчас завершается восстановление федеральной дороги в Путятинском и Шацком районах. Отремонтированы участки и около Рязани, села Салтыково и на границе с Республикой Мордовия.

Все это привело к реальному снижению аварийности: с января по ноябрь число ДТП на рязанских участках трассы М-5 «Урал» снизилось на 13%. Погибших на 18% меньше, чем за 11 месяцев 2017-го, число пострадавших сократилось на 4%.