В больнице им. Семашко провели уникальную для Рязани глазную операцию
В ОКБ им. Н.А. Семашко проведена уникальная для Рязанской области операция на сетчатке глаза с длинным названием – закрытая микроинвазивная субтотальная витрэктомия с эндотампонадой силиконовым маслом с применением эндоокулярного лазера. Технологию такого вмешательства местный специалист Александр Колесников освоил в столице Чувашии – городе Чебоксары, где работают республиканская офтальмологическая больница и филиал МНТК «Микрохирургия глаза».
- В конце операции в полость глаза вводится специальная вязко-эластичная жидкость, во время операции проводится лазерная коагуляция зон истончения и разрывов сетчатки. Операция длительная – занимает от двух до четырех часов, - цитирует хирурга региональный минздрав.
Также Колесников подчеркнул, что это единственный способ сохранить и частично восстановить зрение человеку при отслойке сетчатки, однако для лечения всех форм этого недуга опыта пока недостаточно.
Отмечается, что решение о внедрении новой клинической практики было принято еще в начале года. Помимо обучения немало времени ушло на подготовительные мероприятия и закупку необходимых материалов.