2018-12-21T11:42:13+03:00
Здоровье

В больнице им. Семашко провели уникальную для Рязани глазную операцию

Ее технологию местный врач освоил в Чувашии
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: Минздрав Рязанской области.Фото: Минздрав Рязанской области.
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В ОКБ им. Н.А. Семашко проведена уникальная для Рязанской области операция на сетчатке глаза с длинным названием – закрытая микроинвазивная субтотальная витрэктомия с эндотампонадой силиконовым маслом с применением эндоокулярного лазера. Технологию такого вмешательства местный специалист Александр Колесников освоил в столице Чувашии – городе Чебоксары, где работают республиканская офтальмологическая больница и филиал МНТК «Микрохирургия глаза».

- В конце операции в полость глаза вводится специальная вязко-эластичная жидкость, во время операции проводится лазерная коагуляция зон истончения и разрывов сетчатки. Операция длительная – занимает от двух до четырех часов, - цитирует хирурга региональный минздрав.

Также Колесников подчеркнул, что это единственный способ сохранить и частично восстановить зрение человеку при отслойке сетчатки, однако для лечения всех форм этого недуга опыта пока недостаточно.

Отмечается, что решение о внедрении новой клинической практики было принято еще в начале года. Помимо обучения немало времени ушло на подготовительные мероприятия и закупку необходимых материалов.

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