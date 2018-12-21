В Рязани на пешеходном переходе под машину попали две девушки

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-21T10:37:08+03:00

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20 декабря на улице Октябрьской в Рязани под машину попали две девушки. Как сообщает пресс-служба областного ГИБДД, произошло это в 12.35 на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи дома 58.

Наезд совершил 32-летний горожанин, который на своем Renault Logan двигался в направлении улицы Станкозаводской. Пострадавших – рязанок 18 и 19 лет – доставляли в медучреждение.

Другие обстоятельства ДТП уточняются.