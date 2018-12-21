Из-за праздников в Рязанской области изменятся сроки выплаты пенсий (график)

СЕГОДНЯ 10:31 2018-12-21T10:38:50+03:00

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В связи с предстоящими новогодними праздниками в Рязанской области меняется график доставки пенсий и социальных выплат по линии Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

В регионе сейчас более 385 тысяч пенсионеров, из них 166 тысяч получают пенсии через отделения почтовой связи, 217 тысяч – через кредитные организации.

До 17 декабря пенсии и выплаты, доставляемые через Почту России, поступят по обычному графику. С 17 декабря – досрочно:

– 17 декабря – за 17 и 18 декабря

– 18 декабря – за 19 и 20 декабря

– 19 декабря – за 21 и 22 декабря

– 20 декабря – за период с 3 по 22 декабря.

В начале 2019 года:

– 3 января – за 3 января

– 4 января – за 4 и 6 января

– 5 января – за 5 и 7 января

– 8 января – с 3 по 8 января включительно

– с 9 января – по обычному графику.

То касается кредитных организаций, то здесь схема будет другой: если время выплат приходится на 11 января, получателям их планируют перечислить в этом году – 29 декабря.