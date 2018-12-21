2018-12-21T09:32:42+03:00
Происшествия

Ночью в Рязанской области произошло сразу шесть пожаров

Горели дома, автомобили и магазин
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечер четверга и ночь на пятницу, 21 декабря, выдались для рязанских пожарных крайне горячими – во всех смыслах: в регионе произошло сразу шесть пожаров, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

В половине десятого вечера в селе Засечье Спасского района загорелся кирпичный дом – здание удалось спасти, пострадала стена.

Спустя пару часов в селе Плахино Захаровского района загорелся грузовик – огонь повредил кабину машины.

Здесь же, в Плахине, в 1 час 10 минут загорелся магазин товаров повседневного спроса. Кирпичное здание тушили 4 пожарных расчета, однако магазин сгорел полностью.

В половине третьего ночи на улице Энгельса в Рязани огонь возник в моторном отсеке легковушки – пламя в итоге повредило только эту часть авто.

В четвертом часу утра загорелся деревянный дом в селе Купля Шацкого района. Два пожарных расчета спасти его не успели – дом сгорел.

В 4 часа 45 минут в селе Зеленинские Дворики Рыбновского района загорелся автомобиль – в итоге огнем повреждена кабина.

Ни на одном из этих пожаров, к счастью, никто из людей не пострадал.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В рязанском селе с разницей в два часа сгорели грузовик и магазин
Спорткомплекс с бассейном построят еще в одном из рязанских райцентров
Двое футболистов-любителей избили и ограбили рязанскую предпринимательницу
Президент Путин помиловал осужденного по рекомендации рязанского губернатора
Дорожники: После работ на рязанских участках трассы М-5 «Урал» снизилась аварийность
В больнице им. Семашко провели уникальную для Рязани глазную операцию
В Рязани на пешеходном переходе под машину попали две девушки
Из-за праздников в Рязанской области изменятся сроки выплаты пенсий (график)
В Рязани посчитали продуктовые магазины
Неподалеку от рязанского поселка Тума столкнулись Hyundai Accent и «Газель»
Рязанский Лесопарк посетил Дед Мороз из Великого Устюга
В отношении рязанской автоледи, сбившей двух студенток, возбуждено административное дело
Рязанский бизнес-омбудсмен заявил об уходе с поста
Аркадий Фомин передал подарки для юных рязанцев
В ночь на пятницу в Рязанской области ожидается до -20
В рязанской глубинке пьяный муж пытался задушить супругу
В Рязанской области может появиться вторая Солотча
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Рязанская журналистка задала на пресс-конференции вопрос президенту Владимиру Путину
Рязанские прокуроры нашли многочисленные нарушения в столовых сасовских школ
В министерстве образования Рязанской области прокомментировали ДТП со школьным автобусом
Жительницу рязанской глубинки будут судить за продажу алкогольного суррогата
Еще одна рязанская дорога перейдет под крыло федерального ведомства
Новогоднее чудо: с 1 января в Рязани не будут повышать плату за проезд
На рязанской дороге «Лада Калина» сбила молодую женщину
Рязанского транспортного полицейского обвиняют в инсценировке кражи