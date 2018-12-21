Ночью в Рязанской области произошло сразу шесть пожаров

СЕГОДНЯ 09:32 2018-12-21T09:32:42+03:00

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Вечер четверга и ночь на пятницу, 21 декабря, выдались для рязанских пожарных крайне горячими – во всех смыслах: в регионе произошло сразу шесть пожаров, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.

В половине десятого вечера в селе Засечье Спасского района загорелся кирпичный дом – здание удалось спасти, пострадала стена.

Спустя пару часов в селе Плахино Захаровского района загорелся грузовик – огонь повредил кабину машины.

Здесь же, в Плахине, в 1 час 10 минут загорелся магазин товаров повседневного спроса. Кирпичное здание тушили 4 пожарных расчета, однако магазин сгорел полностью.

В половине третьего ночи на улице Энгельса в Рязани огонь возник в моторном отсеке легковушки – пламя в итоге повредило только эту часть авто.

В четвертом часу утра загорелся деревянный дом в селе Купля Шацкого района. Два пожарных расчета спасти его не успели – дом сгорел.

В 4 часа 45 минут в селе Зеленинские Дворики Рыбновского района загорелся автомобиль – в итоге огнем повреждена кабина.

Ни на одном из этих пожаров, к счастью, никто из людей не пострадал.